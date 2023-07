Recordopkomst voor jarig Leive Vloms op Oude Markt: “Dit was de beste editie ooit”

Het Leuvense schlagerfestival Leive Vloms liet de Oude Markt vrijdagavond helemaal vol lopen voor optredens van De Romeo’s, Get Ready, Ingeborg, Sabien Tiels en Bart Herman. Dat is goed nieuws voor het MS-centrum in Melsbroek want de opbrengst van het festival gaat integraal naar het onderzoek van de ziekte die bekende Leuvenaar Jan Heremans trof in 2016. “Ik was erg zenuwachtig dit jaar want de weersvoorspellingen waren niet goed maar het is toch droog gebleven”, aldus het gezicht van Leive Vloms.