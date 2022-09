Recordaantal deelnemers voor Platotraject: “Nood aan steun van en door ondernemers nog nooit zo belangrijk”

Het Voka Plato-traject is in Vlaams-Brabant populairder dan ooit. Met 53 deelnemers die in september van start gaan, spreekt Voka–KvK Vlaams-Brabant van een record. Meer concreet nemen ervaren ondernemers andere ondernemers onder hun hoede als peter of meter om te komen tot meer groei en meer professionalisering. “Ondernemers leren het meest uit gesprekken met andere ondernemers. Dat merken we nu zeker met de verschillende crisissen die op bedrijven afkomen. Ervaren bedrijfsleden krijgen de rol van peter of meter. Ze leren dankzij de gesprekken tussen de deelnemers ook zelf nog heel wat bij. De gesprekken zijn dan ook de kracht van dit ondersteuningstraject voor en door ondernemers. Later dit najaar starten er nog drie Plato-trajecten”, aldus Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.