RECONSTRUCTIE. Hoe een Armeense schoenlapper het vuur opende in een Leuvens volkscafé: “Cisse kreeg een verdwaalde kogel recht in z’n hart”

Francis ‘Cisse’ Verstrepen (47) stierf achttien jaar geleden een gewisse dood in zijn stamcafé Aux Vieux Temps aan het station in Leuven. Niet door een val of een beroerte, maar een geschampte kogel trof de doodbrave mens recht in het hart. Het was in de tijd dat een grote Stella nog 1,30 euro kostte, maar ook de tijd dat Michel Poot als jonge snaak er nog tapper van dienst was. Hij was getuige hoe een ruzie tussen enkele buitenlanders compleet escaleerde. “Op assisen werd ik zelfs ondervraagd alsof ík de crimineel was.”