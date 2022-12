RECONSTRUCTIE. De gifmoord in de discotheek: “Onze vroegere stiefmoeder komt binnenkort misschien vrij, maar wij krijgen papa niet terug”

TIENEN/BEKKEVOORT/LAAKDAL/HAM“In de gevangenis hadden we een gesprek met haar. Het enige dat ze kwijt kon, is dat zij ook haar familie kwijt was. Ze heeft dus totáál geen schuldbesef", zegt Livia, de dochter van de vermoorde Charley Enckels (46) uit Zonhoven. Ze, dat is Micheline Hendriks. Omdat Charley tussen haar en haar internetlief Benno Vanderwegen in de weg stond, kreeg hij in een discotheek in Bekkevoort een giftige cocktail binnen. De kinderen van Charley blijven met tal van vragen achter.