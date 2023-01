Reclamecampagnes met allergrootste influencers niet noodzakelijk succesvoller, bewijst KU Leuvenonderzoek

LEUVEN Bestuurder onder invloed van drugs op de middag uit verkeer geplukt

Een automobilist trok zaterdagmiddag in de J.P. Minckelersstraat in Leuven de aandacht van een anonieme motorrijder van de politie door vreemd rijgedrag. De man maakte niet zo koosjere rijbewegingen met zijn auto. Om die reden werd hij door de motard aan de kant gezet. Tijdens de controle had de inspecteur het vermoeden dat de 27-jarige bestuurder onder invloed van drugs was. Een positieve speekseltest bevestigde dit vermoeden. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

8 januari