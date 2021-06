Rechter geeft Reuzegomschacht na verkrachtingsproces toestemming om met personeelsbadge justitiepaleis stiekem te verlaten

HOLSBEEK Motard lichtge­wond na aanrijding in file E314

7 juni Een motorrijder is omstreeks 14.30 uur maandagmiddag aangereden geweest op de E314 ter hoogte van de afrit Holsbeek, richting Limburg. Het betrof een kop-staartaanrijding. “De motorrijder moest stoppen voor de file, maar een wagen achter hem kon datzelfde manoeuvre niet op tijd uitvoeren. De motorrijder is lichtgewond geraakt en de motor moest getakeld worden”, verduidelijkt de verkeerspost van de federale politie in Bertem. Twee versmalde rijstroken werden even afgesloten en het doorrijdend verkeer werd via het derde rijvak geleid. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt er aan de middenbermen tussen Wilsele en Aarschot. Omstreeks 16 uur liep het verkeer er terug normaal.