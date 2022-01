Rechter beveelt onmiddellijke aanhouding voor ‘pamperboxoplichter’ in zaak van kinderporno: “Kans dat hij tweede keer hervalt, is reëel”

D. heeft al heel wat op zijn kerfstok. In het verleden werd hij al veroordeeld voor oplichting, informaticabedrog, heling, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.Daarenboven kreeg hij in november 2019 nog twee jaar cel met probatie-uitstel voor bezit en verspreiden van kinderpornografie. Vier maanden daarvoor werd hij bij zijn werkgever in Begijnendijk ontslagen omdat er op zijn werklaptop kinderporno werd aangetroffen. Feiten waarvoor hij nu terechtstaat. “Hij heeft zich dus méér dan zes jaar schuldig gemaakt aan het downloaden en bekijken van kinderpornografie”, oordeelde de rechtbank.

Sauna

Die nam het de beklaagde kwalijk dat hij een relatie aanknoopte met een vrouw, maar zijn verleden van kinderpornografie verzweeg. Terwijl hij wel met de 8-jarige dochter naar de sauna zou gegaan zijn. Dat gegeven, samen met het feit dat D. zich in wettelijke staat van herhaling bevindt, deed de rechtbank beslissen om geen probatie-uitstel toe te kennen. D. kreeg 22 maanden cel en 800 euro boete. De dertiger wordt ook uit zijn rechten ontzet, zo moet hij contact met minderjarigen beperken tot het minimum. Het openbaar ministerie vroeg zijn onmiddellijke aanhouding. De rechtbank ging daar op in, omdat de kans op recidive reëel is. Binnenkort staat D. opnieuw voor de rechtbank in een dossier van oplichting. Hij was de man achter de malafide websites pamperbox.be en luierbox.be. Mensen die er online luiers bestelden én betaalden, kregen nooit iets in ruil. Er werden zo’n duizendtal klachten genoteerd.