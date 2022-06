Rechtbank spreekt internering uit voor Walter ‘Pico’ Michiels: “Hij is een gevaar voor de maatschappij”

Hakbijl

Hij moest er zich nog verantwoorden in drie dossiers uit 2021. Op 16 mei zat Michiels aan zijn chalet in Kessel-Lo zeven scoutsjongeren achterna met een hakbijl. Toen hij die naar de jongeren gooide, greep hij naar een mes. De politie kon hem uiteindelijk meepakken, maar dat was niet voor lang. Drie weken later ging Michiels shoppen in de Action in Leuven. Hij zette zijn oude schoenen in de rekken en ging aan de haal met een nieuw paar. Alles werd gefilmd door de bewakingscamera’s. De man bleek flink boven zijn theewater te zijn. Dat was hij ook op 18 november dat jaar. In dronken toestand werd Michiels toen betrapt met een dolkmes in Kessel-Lo. De uitleg dat hij de bajonet nodig had om in zijn bos te werken, bracht weinig zoden aan de dijk. Daarnaast werd hij nog aangetroffen met een zakmes in het stadspark in Leuven en met twee gestolen blikjes bier uit een Carrefour-filiaal. Er werden ook nog processen-verbaal opgesteld voor vuurtje stook aan zijn chalet, dat liep één keer ei zo na faliekant af. Volgens zijn advocate is haar cliënt na zijn vrijlating terug naar zijn chalet getrokken, niemand die het weet. In totaal stond Michiels nog terecht in vier dossiers. Die werden nu samengenomen. Het resultaat is de internering. Het is niet ondenkbaar dat Michiels nog beroep zal aantekenen. Daarvoor heeft hij dertig dagen de tijd.