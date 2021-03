Rapper Kaye Styles riskeert twee jaar cel voor verkrachting 25-jarige vrouw, volgens verdediging ‘gewoon een onenightstand’

Jobs Werken in de tuinbouw: hoeveel verdien je en welke functiepro­fie­len hebben ze nodig?

10:49 Nu de eerste lenteprik is uitgedeeld en met de warmere seizoenen in het verschiet, droom je misschien wel van een carrière in de tuinbouwsector. Jobat.be bekijkt de jobmogelijkheden en het loon dat daar bijhoort.