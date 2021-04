Rapper Kaye Styles niet schuldig aan verkrachting 25-jarige vrouw

Leuven Leuven laat zich inspireren door Amsterdam en München voor relance­plan: “Investeer mee in Toekomst­fonds”

13 april Leuven lanceert een relanceplan voor de lokale economie. In dat plan gaat veel aandacht naar veerkracht, want dat is cruciaal om de coronacrisis door te komen. Innovatie lijkt het sleutelwoord en daar kan zelfs de gewone Leuvenaar deel van uitmaken, door mee te investeren in het zogenaamde Toekomstfonds. “Het kan een opportuniteit zijn voor het geld op het spaarboekje dat nu amper nog iets opbrengt”, klinkt het bij het Leuvense stadsbestuur.