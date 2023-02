Radiopresentator Tom De Cock mag eerste wedstrijd powerlifting op zijn naam schrijven : “Dit is écht wel ver uit mijn comfortzone”

Slechts twee jaar geleden begon Tom met powerliften. “Mijn man was al langer met deze sport bezig”, bekent de sportieve radiopresentator. “Dit is echt een geweldige sport. Het fijne hieraan is dat iedereen voor iedereen supportert. Het is inderdaad krachttraining, maar net die geeft je een totale kracht en sterkte. Ik voel me in het geheel echt veel beter.” Maar waarom dan meedoen aan een competitie? “Ach, een unieke ervaring. Het is niet echt een competitie meteen tegen anderen, want er zijn verschillende gewichts- en leeftijdsklasses én is het zowel voor mannen als vrouwen. Toch is het wat anders dan gewoon een training. Het gevoel als je op het platform komt, dat is al niet te beschrijven; het publiek dat je steunt; ... Ik zie zulke wedstrijden eerder als mezelf uitdagen en sterker maken. Ik hoop hier dan ook minstens mijn persoonlijke records te evenaren of zelfs te verbeteren. Toch zeker bij de deadlift, mijn favoriet onderdeel.”