Radio Kroeto strijkt neer in de Scheutsite: “Door hun verhaal te delen leren Vlaamse en Oekraïense kinderen elkaar beter kennen.”

LeuvenDe Scheutsite in Kessel-Lo is alom gekend als de opvangplek voor 120 Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Vandaag zendt Radio Kroeto - rechtstreeks te vertalen als Radio Cool - er uit, een radioprogramma voor zowel Vlaamse als Oekraïense kinderen. Zij delen er hun verhalen met de uit Kiev afkomstige Leuvenaar Nataliya Dolinska (47).

Nataliya volgde de liefde 28 jaar geleden naar België. Maar de band met het vaderland bleef ijzersterk. “Mijn ouders en mijn familie wonen nog steeds in Kiev. Toen ik hoorde dat Rusland Oekraïne binnenviel wilde ik erheen om mijn plaats naast mijn landgenoten en de soldaten in te nemen.” Uiteindelijk wisten haar man en enkele vrienden haar ervan te overtuigen in België te blijven. “Maar het spreekt voor zich dat ik me zorgen maak,” vertelt Nataliya. “Mijn ouders leven nog. Ze zijn zo veilig als kan, maar wat zegt dat in deze omstandigheden?”

In Oekraïne werkte Nataliya een tijdlang als stemacteur en presentator. “Ik deed voice-overs voor reclamespots, en werkte als nieuwslezeres in een kleine studio,” zegt ze. Ook in België verscheen ze regelmatig op het podium als acteur en stand-upcomedian. Lang twijfelde ze dan ook niet toen het productiehuis Radio Sonart haar benaderde met het voorstel om een radioprogramma te presenteren. “Ik ben het gezicht van de show,” zegt Nataliya. In het begin was zij de enige radiostem, maar om de show dynamischer te maken werd nog een tweede presentator geïntroduceerd. “Het is een entertainmentshow voor en door Oekraïense en Vlaamse kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen hun verhaal delen op de radio om elkaar zo beter te leren kennen.” Nataliya luistert en tolkt, als perfect tweetalige gastvrouw. Met de uitzending van vandaag erbij geteld al drie afleveringen lang.

Volledig scherm Radio Kroeto strijkt neer in Leuven Oekraïens-Vlaamse zender © Vertommen

Dat leidt soms tot ontroerende verhalen. “Maar de toon blijft luchtig,” zegt Nataliya. “Noem het een programma met een lach en een traan.” Kinderen doen ook mee aan allerlei spelletjes, vragen een plaat aan, of nemen zelfs hun huisdier mee naar de studio. “Van kippen tot puppy’s. Voor ezels is er geen plaats. Die lopen hier al genoeg rond,” lacht Nataliya. De insteek is divers, maar het hoofddoel blijft hetzelfde: “We willen dat de verschillende culturen elkaar leren kennen. Het is meer dan wat zot doen op de radio. We geloven dat we met radio Kroeto verschillende mensen emotioneel kunnen betrekken met elkaar. Dat maakt volgens ons het verschil.”