Racepiloot Bert Longin gaat nieuwe uitdaging aan na 7e zege in 24 Uur van Zolder: “Deze keer kruip ik op de koersfiets”

Geen uitdaging te groot of te zwaar voor racepiloot Bert Longin en die reputatie doet de Leuvense racepiloot alweer alle eer aan. De 56-jarige bedrijfsleider van Longin Service is amper bekomen van de zege met team PK Carsport in de 44ste editie van de 24 Uur van Zolder maar dat houdt Longin niet tegen om deel te nemen aan…een wielerkoers. Meer concreet verschijnt Bert Longin donderdag aan de start van het Aarschots Wielercriterium. “Het is eens iets anders dan een circuit en een racewagen”, vertelt Bert. “Mijn goede vriend Benoit Theyskens, de cafébaas van café De Knoet in Aarschot, schotelde me eerder onverwacht deze uitdaging voor en dan begint het meteen te kriebelen bij mij. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik heb de uitdaging om deel te nemen dan ook meteen aangenomen.”

“Mijn ambities in het Aarschots Wielercriterium? Wel, ik heb de gewoonte om altijd voor de overwinning te gaan maar in tegenstelling tot de 24 Uur van Zolder kan ik in deze koers enkel op mezelf rekenen. In Zolder stond er een heel team achter mezelf, mijn zoon Stienes, Peter Guelinckx, Dries Vanthoor en Nicolas Saelens. Tijdens het Aarschots Wielercriterium kan ik het stuur niet doorgeven aan een teammaat en bijgevolg zal ik mijn inspanning verstandig moeten verdelen over de 35 kilometer lange koers. Ik ga alles geven om mijn goede kameraad Benoit Theyskens te bewijzen dat Bert Longin niet alleen met een racewagen maar ook met de koersfiets uit de voeten kan. Ik kijk er echt naar uit om deel te nemen aan het Aarschots Wielercriterium. Het is overigens niet mijn vuurdoop op een koersfiets want in het verleden nam ik al eens deel. In alle eerlijkheid, ik zie mijn deelname eerder als een training want als eerste over de streep rijden zoals op het circuit van Zolder zit er niet in. Een record neerzetten zoals mijn zeven zeges in de 24 Uur van Zolder zit er dus ook niet in maar het belooft toch een spannende race te worden nu donderdag in Aarschot.” Meer info: www.longinservice.be, www.bertlongin.com en www.knoet.be