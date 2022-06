Racefiets gestolen uit tuinhuis

Leuven Frimout maakt cover van hit ‘Tell Me It’s Not Over’ en dat is Britse band Starsailor niet ontgaan: “Frontman James Walsh nodigde ons uit voor hun optreden in Het Depot”

De Leuvense groep Frimout knalt de zomer in met nieuwe single ‘Je hebt het mij beloofd’, een Nederlandstalige versie van de hit ‘Tell Me It’s Not Over’ van de Britse groep Starsailor. En laat nu net die band afgelopen maandag gepasseerd zijn in Het Depot…Zanger James Walsh kreeg lucht van de cover en liet de heren van Frimout even optrommelen. “Het is altijd bang afwachten wat de originele artiesten ervan vinden”, zegt zanger Stef Willems.

