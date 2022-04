Raadkamer verlengt aanhouding Brusselse twintiger met een maand na reeks diefstallen en inbraken in Leuven

LEUVENIn Leuven vond zaterdag een hele reeks diefstallen en inbraken plaats. Een Brusselse twintiger, die in aanmerking kwam als verdachte, zit in de cel. Zijn aanhouding werd door de Leuvense raadkamer met een maand verlengd.

Omstreeks 4 uur zaterdag trof een 41-jarige man, die gewekt werd door lawaai, een onbekende man aan op zijn terras op de Diestsesteenweg. De man liet zich langs de balustrade van het terras zakken en verdween. Een uur later werd er ingebroken in een woning in de Heidebergstraat. De bewoner, een 54-jarige man die in de woning aanwezig was samen met zijn twee minderjarige zonen, hoorde lawaai en toen hij beneden ging kijken zag hij dat de achterdeur open stond. Hij stelde vast dat er 15 euro kleingeld gestolen werd, een laptop met oplader en een aantal schoolspullen.

Rond 10.30 uur betrapte een 55-jarige man in de Boerenkrijglaan een onbekende die in zijn voertuig zat dat op zijn oprit geparkeerd stond. Toen hij de man aansprak wandelde deze rustig weg, maar hij kon even later in de Platte-Lostraat geïntercepteerd worden door de politie. Uit het voertuig bleek geld, een zonnebril en een paar blikjes cola te zijn ontvreemd. Op het ogenblik dat de verdachte werd aangetroffen was hij in het bezit van de laptop met oplader die eerder ontvreemd werden uit de woning in de Heidebergstraat.

Auto doorzocht

Toen een 53-jarige man om 11 uur met zijn voertuig wilde vertrekken aan zijn woonst in de Meugenslaan, stelde hij vast dat zijn voertuig doorzocht werd en er een zaklamp uit het voertuig werd ontvreemd. Toen de politie ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen, werd zij aangesproken door een 66-jarige man uit de Meugenslaan die meedeelde dat iemand zich toegang had verschaft tot zijn tuinhuis. Tevens bleek dat bij nog een andere bewoner in de Meugenslaan, een 40-jarige dame, een fiets werd gestolen.

Schoolspullen gestolen

Een 48-jarige man trof om 11.30 uur op zijn tuintafel in de Platte-Lostraat een aantal spullen aan die niet van hem waren. Het bleek te gaan om de schoolspullen die uit de woning in de Heidebergstraat gestolen werden. De bewoner merkte ook een aantal afdrukken op aan de ramen van zijn woning. De verdachte die aangetroffen werd in de Platte-Lostraat, een 22-jarige man die in Brussel zou verblijven, werd gearresteerd. Het parket vorderde lastens hem een gerechtelijk onderzoek wegens (poging) diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en diefstal.

De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding beval. De man heeft reeds gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Over een maand verschijnt de twintiger opnieuw voor de raadkamer.