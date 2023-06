PVDA wil Podiumkunstenzaal in de buurt van station

Minister Demir (N-VA) weigert vergunning voor Podiumkun­sten­zaal in Leuven: “Het project voorziet geen énkele parkeer­plaats voor bezoekers”

Slecht nieuws voor het Leuvense stadsbestuur want Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) zegt ‘njet’ tegen de omgevingsvergunning voor de Podiumkunstenzaal in de Brusselsestraat in Leuven. “De stad Leuven gaat in tegen haar eigen parkeerverordening”, aldus Demir die verwijst naar de gang van zaken in het vergunningsdossier van het stadion van Club Brugge om haar beslissing te motiveren. Blijft de vraag: wat nu en hoeveel vertraging loopt het dossier op?