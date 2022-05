PVDA vraagt oplossing voor bewoners die uit huis worden gezet: “Als je blind bent voor de gezichten achter je beleid, is het gemakkelijk om je te verstoppen”

De 60-jarige Jan Flameng ziet de toekomst somber in want in augustus dreigt de man uit Heverlee dakloos te worden. Eind vorige maand trok de man al aan de alarmbel in HLN Leuven en ondertussen is er nog geen oplossing voor zijn woonprobleem, zo bleek het voorbije weekend toen Jan zijn verhaal nog eens uit de doeken deed. Kort samengevat moet Jan zijn huidige huurwoning verlaten omdat het gebouw is verkocht aan een nieuwe eigenaar en met zijn beperkt budget kan hij geen toegankelijk - de man zit in een rolstoel - onderdak vinden. Of beter gezegd: hij vindt geen alternatief in de buurt want de huurprijzen in de regio Leuven liggen behoorlijk hoog. Verhuizen naar een goedkopere regio zou een optie kunnen zijn maar PVDA Leuven vindt dat een brug te ver.