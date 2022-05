PVDA voerde actie aan stadhuis in Leuven met bijna dakloze Jan Flameng (60)

“We blijven een oplossing vragen voor bewoners die uit huis worden gezet in Leuven want het komt steeds vaker voor”, laat gemeenteraadslid Line De Witte optekenen. “We hadden een tijdje geleden al een alleenstaande vrouw met vier kinderen die geen betaalbare huurwoning meer kon vinden en nu hebben we ook het schrijnende verhaal van Jan Flameng (60) uit Heverlee. Hij dreigt in augustus op straat te komen staan omdat het appartement waar hij nu woont in Heverlee is verkocht aan een nieuwe eigenaar. Jan kreeg zijn opzeg en kon nog geen betaalbaar alternatief vinden in onze stad. Niemand kan Jan blijkbaar helpen, ook diensten zoals het OCMW of het Woonanker niet. Je moet blijkbaar eerst echt dakloos worden vooraleer er iets ondernomen kan worden in deze stad. Ik blijf ervoor pleiten dat mensen zoals Jan Flameng voorrang krijgen voor een noodwoning of een sociale woning.” Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) liet eerder al weten dat een voorrangsregeling geen optie is wegens oneerlijk tegenover de vele andere kandidaten op de wachtlijst.