PVDA pleit voor goedkopere vuilniszakken en afvalverwerking

Gemeenteraadslid Line De Witte (PVDA): “Ik vind dat het in Leuven heel duur is om afval weg te brengen naar een containerpark of te laten ophalen. We springen erboven uit inzake prijzen. Ik vind dat wel een keuze. Het lijkt me een een veel juistere keuze om het mogelijk te houden voor iedereen en op die manier sluikstorten tegen te gaan. Ook de prijs van de vuilniszakken mag best wat omlaag trouwens.” Bevoegd schepen Thomas Van Oppens (Groen) waarschuwt ervoor dat te goedkope prijzen een verkeerd signaal zijn om de burgers te sensibiliseren om zo weinig mogelijk afval te produceren. “We gaan voor de ophaling van grof huisvuil naar goedkopere prijzen voor de gemiddelde gebruiker. In het recyclagepark betaalt men 25% van de reële kosten als vervuiler. Als we die prijzen laten dalen dan vragen we aan de hele gemeenschap om meer bij te dragen voor de vervuiler. Principieel valt daar iets over te zeggen want we willen zo weinig mogelijk sluikstort op het openbaar domein. Maar ik heb er ook wel iets op tegen om het helemaal gratis te maken. In dat geval geven we de boodschap mee: produceer maar afval…Dat is niet de juiste boodschap. Ik vind het logisch om via de huisvuilniszakken en de toegang tot het containerpark een eerlijke bijdrage te leveren aan de verwerking van het afval. Er is enerzijds het solidariteitsprincipe -slechts 25% van de reële kost- maar anderzijds ook het gegeven dat wie het meeste afval produceert ook het meeste betaalt. Dat lijkt me fair en evenwichtig in de huidige prijsstructuur.”