PVDA Leuven voert actie aan café Picasso: “Dergelijke beelden mogen we niet tolereren”

Het was PVDA-lid Toon Melis die de kat eerder deze week de bel aanbond en de bewuste internetmemes sterk veroordeelde nadat hij samen met enkele andere leden van de partij een pint was gaan drinken op het terras van café Picasso. “Vluchtelingen die vergeleken worden met koeien, mensen van andere origine die men afbeeldt als dieven, het belachelijk maken van homo’s en de hele LGBTQI+ gemeenschap…Dit heeft niets meer te maken met humor of vrije meningsuiting. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke beelden te zien zijn in of aan een horecazaak. We hebben klacht ingediend bij Unia en ook de politie is een onderzoek begonnen. Ook de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) heeft het vertonen van dergelijke beelden sterk veroordeeld. Dit hoort gewoon niet, ook niet aan een cafétoog”, aldus Toon Melis die samen met actievoerders een alternatieve versie van ‘Bella Ciao’ zong aan café Picasso. In de horecazaak zelf blijft de uitbater erbij dat het ging om scherpe humor en dat er met iedereen gelachen moet kunnen worden in het leven. De actievoerders zijn het daar niet mee eens maar tot een discussie of een open gesprek tussen beide partijen kwam het uiteindelijk niet tijdens de actie die zonder incidenten verliep.