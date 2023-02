PVDA Leuven pleit voor gratis randparkings: “Een dagje op familiebezoek? 20 euro, aub!”

Het Leuvense stadsbestuur kondigde recentelijk enkele ingrijpende aanpassingen aan in het parkeerbeleid . Voor PVDA Leuven is het nieuwe parkeerbeleid een brug te ver en vooral een aanslag op het beschikbare budget van mensen die een bezoek brengen aan de stad. “Een dagje op familiebezoek? 20 euro, aub. Je zoon of dochter even snel wat eten brengen tijdens de examens? 10 euro, aub. Als je geld hebt, is er geen probleem want dan parkeer je waar je wilt. Voor alle anderen is het de zoveelste dure pestbelasting”, laat Toon Melis van PVDA Leuven optekenen die er nog aan toevoegt dat het systeem met 200 gratis parkeeruren via vouchers vooral een ingewikkelde kwestie is.

Met het nieuwe parkeerbeleid wil de stad Leuven bezoekers aanmoedigen om meer met de fiets of het openbaar vervoer te komen maar volgens oppositiepartij PVDA is er meer nodig dan parkeertarieven op te trekken om dat doel te bereiken. “Mensen die toch met de auto komen, zouden hun wagen in een ondergrondse parking moeten parkeren maar voor velen is dat in de huidige crisis niet mogelijk. Men zou het openbaar vervoer in de eerste plaats toegankelijker en goedkoper moeten maken. Vooruit, Groen en CD&V -de Leuvense coalitie- zitten in de federale regering maar die besliste om de tickets van vervoersmaatschappij NMBS nog maar eens duurder te maken. Wat de stad Leuven wel zelf kan beslissen, is de prijs om je wagen te parkeren in parking Vaartkom. Die is helaas niet zo vlot bereikbaar meer sinds de knip aan de Keizersberg want als bezoeker moet je eerst toertjes gaan draaien aan het drukke ronde punt. En wie de weg toch heeft gevonden, betaalt toch nog een aardig bedrag. Waarom maakt de stad Leuven die randparking niet gratis in combinatie met de shuttle richting centrum? En daarbij aansluitend, waarom maakt men niet alle randparkings gratis? Dat zou pas een vooruitgang zijn voor de Leuvense mobiliteit want nu is dat enkel in het weekend van toepassing en dan enkel in parking Vaartkom. Wat betreft het geplande project Benedenstadparking kunnen we tot slot kort zijn: het is onbegrijpelijk dat er 10 miljoen euro wordt geïnvesteerd in een ondergrondse parking die lang niet zo ver van de grotendeels leegstaande parking Vaartkom ligt…Gebruik dat geld om parking Vaartkom echt op de kaart te zetten als alternatief voor parkeren in het centrum van de stad.”