Provincie zoekt redders voor openluchtzwembaden: “Niet uitgesloten dat openingstijden tijdens vakantiemaanden aangepast moeten worden”

Het recreatieseizoen is nog maar pas van start gegaan en de provincie Vlaams-Brabant trekt al aan de alarmbel. Meer concreet laat gedeputeerde Ann Schevenels weten dat het moeilijk is om voldoende redders te vinden voor de openluchtzwembaden in de provinciedomeinen. “Ondanks een stevige wervingscampagne -onder meer via de eigen kanalen, de VDAB en de Vlaamse Reddersfederatie- vinden de Vlaams-Brabantse provinciedomeinen te weinig redders om dus alle dagen van de week open te gaan. Redder is in onze oververhitte arbeidsmarkt een knelpuntberoep”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de Provinciedomeinen. Zo kon het openluchtzwembad van het provinciedomein Halve Maan in Diest de voorbije maand door een tekort aan voldoende redders niet openen op maandag en dinsdag. Ook in juni zal dit het geval zijn trouwens. De redenen voor het tekort laten zich raden: seizoensarbeid met moeilijke uren en veel avond- en weekendwerk in combinatie met een verloning die niet tot de verbeelding spreekt. “De provincie Vlaams-Brabant blijft verder zoeken naar redders en hoopt die voor de zomermaanden te vinden bij jobstudenten. Onder dit voorbehoud zullen de openluchtzwembaden van Kessel-Lo en Diest tijdens juli en augustus alle dagen geopend zijn. Bij het uitvallen van redders zal er steeds naar vervanging worden gezocht maar is het niet uitgesloten dat de openingstijden ook tijdens de vakantiemaanden zullen moeten worden aangepast”, besluit gedeputeerde Schevenels.