Provincie Vlaams-Brabant richt anoniem drugsmeldpunt op: “Alerte burgers kunnen helpen om criminaliteit sneller op te sporen”

Ivo Van Damme opgenomen in Vlaamse canon : “Een prachtig eerbetoon, en zeggen dat ze ooit de naam van de memorial wilden wijzigen”

De Canon van Vlaanderen is slechts sinds enkele dagen een feit maar zorgde al voor heel wat heisa. Vlaamse iconen als Het Lam Gods en Eddy Wally staan erin, maar enkele andere oer-Vlaamse figuren en gewoontes vallen uit de boot. Zo is er bijvoorbeeld geen plaats voor de frietkoten en Pater Damiaan. Allemaal goed en wel, maar wie staat er toch in te prijken? Jawel, Ivo Van Damme die in het magische jaar 1976 voor het grote publiek aan het firmament verscheen en twee zilveren medailles wegkaapte op de Olympische spelen in Montreal. De Belgische records op de 800 en 1.500 meter staan nog steeds op zijn naam. Helaas liet het grote talent ook datzelfde jaar op een tragische wijze het leven. Wij vroegen zijn twee jaar jongere broer Dirk wat het betekent om 45 jaar later nog zo een geweldige erkenning te krijgen.”