Provincie Vlaams-Brabant investeert in versterking van lokale economie: “Via monitoring kan het beleid rond de Vaartkomparking bijgestuurd worden”

“De versterking van onze lokale economie staat zeker in deze moeilijke tijden met hoge inflatie en dure energiekosten hoog op de agenda”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie. “Door handelskernversterkende initiatieven te ondersteunen, dragen we bij tot een bloeiende economie in onze streek. Daarnaast streven we naar leefbare en levendige dorps- en stadskernen met een toegankelijk en gevarieerd aanbod aan wonen, werken en detailhandel.”

Ideaal scenario

Meer concreet kregen de gemeenten Aarschot, Lubbeek en Leuven een provinciale subsidie. In de universiteitsstad wordt het geld gebruikt voor project ‘Vaartkomparking: een (voetgangers)poort tot Leuven’. “We gaan het winkelbezoek op wandelafstand van de Vaartkomparking in kaart brengen”, vertelt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “De Vaartkomparking wordt als randparking gepromoot door de stad Leuven. Of en hoe gebruikers van de parking hun weg vinden naar de lokale handel en horeca is nog niet volledig gekend. Door naar bestemming en reden van bezoek te polsen bij de gebruikers van de parking zal de stad in de toekomst kunnen inschatten in hoeverre bestaande initiatieven bijdragen aan een bezoek aan de Leuvense handel en horeca. Ik denk bijvoorbeeld aan de gratis shuttle en het tarief van vier uur gratis parkeren. Via monitoring kan het lokaal economisch beleid rond de parking eventueel bijgestuurd worden zodat de stad Leuven het potentieel van de Vaartkomparking nog beter kan benutten. Op vrijdagen, zaterdagen en shopzondagen rijdt er nu al een gratis shuttle van en naar het stadscentrum. Maar toch blijft die korte verplaatsing een reden om de Vaartkomparking nog niet ten volle te gebruiken en elders in de stad te parkeren. Via dit project willen we te weten komen hoe mensen zich nu én in een ideaal scenario naar de handelskern bewegen.”