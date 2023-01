Provincie investeert 39.000 euro in speelplaatsvergroening

“Met deze investeringen willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groener in te richten. Ook ontharding is zeer belangrijk. Het water ter plekke laten insijpelen is immers een oplossing tegen droogte, lage grondwaterstanden en wateroverlast,” zegt gedeputeerde voor milieu Bart Nevens (N-VA). In december werd meer dan 39.000 euro toegekend aan scholen in Leuven, Huldenberg, Sint-Genesius-Rode en Zoutleeuw​. 10.000 euro gaat naar het project ‘Ontharden en vergroenen speelplaats Middenschool Campus Redingenhof’. Met dat geld wordt de speelplaats radicaal anders ingericht, met veel aandacht voor waterelementen en biodiversiteit. 2.044,85 euro gaat naar het ‘Speelplaatsproject lagere school’ van Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee, waarvoor in een eerste fase in 2021 een eerder subsidiegedrag werd toegekend. Het grasveld tussen de school en de naburige dreef wordt omgevormd tot een natuurlijk speellandschap met een snoephaag, speelheuvels, bosjes en hoogstambomen.