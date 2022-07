Programmator Mike Naert blikt vooruit op M-IDZOMER met opvallend veel vrouwen op affiche: “Gevoel van artistieke trots”

LeuvenVanaf donderdag 28 juli tot en met 31 juli is de tuin van museum M in Leuven het epicentrum van M-IDZOMER. Vier dagen lang serveert het festival voor de meerwaardezoeker topartiesten, overigens niet enkel op het podium maar ook in het museum. Programmator Mike Naert blikt vooruit en spreekt zelf van één van de beste line-ups ooit. “En vooral de vrouwelijkste affiche ooit”, klinkt het trots.

We mogen weer feesten deze zomer en festival M-IDZOMER keert dan ook met veel ‘goesting’ terug op de Leuvense kalender. Met headliners zoals Son Lux, Intergalactic Lovers, Tindersticks en Buffalo Tom staan er mooie namen op de affiche van het festival dat met enige vertraging toe is aan de elfde editie tussen 28 juli zondag 31 juli. Of zoals schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) het verwoordt: “We transformeren de binnentuin en de zalen van M weer tot een bijzondere plek voor het multidisciplinaire kunstenfestival M-IDZOMER. De combinatie van muziek, kunst en de binnentuin zorgt voor een magische setting”, klinkt het.

Op ieders tempo

Dat M-IDZOMER op iets meer dan een decennium is uitgegroeid tot het Leuvense festival bij uitstek voor de meerwaardezoeker is alvast een feit. Ook Peter Bary, directeur van M, meent dat de eigenzinnige mix M-IDZOMER uniek maakt in de Leuvense zomerprogrammatie. “Eerst nemen Intergalactic Lovers je mee in hun wereld en als pauze kan je die van Wael Shawky of onze M-resident Tom Hallet binnenwandelen. Of wandel door ‘Open M’, het project waarbij we de spotlights zetten op een selectie van talent uit de regio. Kunst in al z’n vormen, op ieders tempo. In M kunnen de bezoekers de tijd nemen. Ze kunnen kennismaken met de tentoonstelling van Naufus Ramírez-Figueroa, met de dromerige liedjes van Bert Dockx in het achterhoofd. M-IDZOMER staat voor een sterke samenwerking van M en Het Depot en dat maakt het festival uniek.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Programmator Mike Naert is blij dat er na de stilte tijdens coronaperiode weer ruimte is voor de betere muziek op festivals. © Vertommen

Quote Zowel voor het publiek als voor de medewer­kers van Het Depot en M en de vele vrijwilli­gers betekent M-IDZOMER vier dagen hecht samen muziek beleven. Dat hebben we twee jaar moeten missen. Stellen dat we heel blij zijn dat we dit jaar terug kunnen en mogen, is dan ook een understate­ment Mike Naert

Daar is muzikaal programmator Mike Naert (Het Depot) het volmondig mee eens. “Zowel voor het publiek als voor de medewerkers van Het Depot en M en de vele vrijwilligers betekent M-IDZOMER vier dagen hecht samen muziek beleven. Dat hebben we twee jaar moeten missen. Stellen dat we heel blij zijn dat we dit jaar terug kunnen en mogen, is dan ook een understatement”, klinkt het. “En ja, we hebben een straffe affiche. Met groepen zoals Buffalo Tom, Tindersticks, Intergalactic Lovers, Son Lux en Meskerem Mees blijft M-IDZOMER een festival van topartiesten én fijne ontdekkingen die op speciale plekken spelen. Zo kijk ik persoonlijk erg uit naar de performance van Tsar B met haar strijkers in museum M maar zeker ook naar Ruben Block die solo komt optreden. Verder krijgt ook nieuw talent een kans op M-IDZOMER. Liefst zeven artiesten laten het beste van zichzelf zien op de Sound Track Stage. Ik durf te stellen dat we dit jaar één van de strafste line-ups ooit hebben samengesteld.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ook Kapitein Winokio komt langs op M-IDZOMER: een buitenbeentje in de programmatie maar zonder enige twijfel een topper voor de kinderen. Tickets voor het concert op zaterdagnamiddag zijn apart verkrijgbaar. © Vertommen

Mike Naert komt bij zijn vooruitblik op de affiche ook nog tot een andere belangrijke conclusie: opvallend veel vrouwelijke artiesten op M-IDZOMER. “Het valt inderdaad op dat we een erg vrouwelijke affiche hebben met toppers als Intergalactic Lovers, Sylvie Kreush en Meskerem Mees maar ook veel opkomend talent zoals Black Sea Dahu, Naima Joris, ILA, Camille, Sohnarr en Tsar B. Het hoge aantal vrouwen op onze affiche geeft me een gevoel van artistieke trots.”

Tickets voor M-IDZOMER zijn te koop via www.m-idzomer.be. Je ticket geeft toegang tot de optredens en museum M.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.