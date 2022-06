Proffen KU Leuven over de grootste examenblunders: “Plots wandelde Mega Mindy het examenlokaal binnen”

Philip Dutré (55) is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen, en doceert informatica. Klinkt dan wel gortdroog in de oren van sommigen, de anekdotes zijn er niet minder kleurrijk om. “Klassiek zijn de studenten die hun onkunde proberen te maskeren door hun antwoord in koeien van letters te formuleren, om zich dan te verontschuldigen omdat het antwoordvak vol is. Eén antwoord bestond uit een telefoonnummer, met de tekst: ‘Sorry, geen tijd meer, maar bel me voor het antwoord.’ Puntjes voor de moeite geef ik niet, en het nummer heb ik nooit gebeld.”