Professor KU Leuven veroordeeld tot 54 maanden cel voor verkrachting studente: “Op perverse en schokkende wijze misbruik gemaakt van zijn macht”

Leuven Wagen van Jana (33) beschoten aan Sint-Maartens­dal: “Echt een luide knal, alsof er vuurwerk ontploft naast je oor”

Toen Jana Allard (33) samen met een passagier in haar wagen passeerde aan Sint-Maartensdal in Leuven gebeurde er iets dat je anno 2022 enkel in Antwerpen zou kunnen vermoeden. Haar auto werd onder vuur genomen met schade aan de spiegel, de ruit en het portier tot gevolg. Gelukkig bleven Jana en haar passagier ongedeerd. “Dit is ernstig en verdient grondig onderzoek door de politie. Wat als de kogel de wandelaars of de fietser had geraakt die in de buurt waren?”, aldus Jana.

18 oktober