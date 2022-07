Proef de toekomst in de Food Innovation Booth op Hapje-Tapje: “Van vertical farming tot insecten op je bord”

Het Leuvense culinaire festival Hapje-Tapje is terug na een veel te lange coronapauze en serveert naar goede gewoonte een smaakvol parcours in de Leuvense binnenstad. Een hele geruststelling voor de vele liefhebbers van het grootste culinaire event van het land die ongetwijfeld hun vertrouwde eetstanden zullen opzoeken op zondag 31 juli. Toch kan je ook heel wat nieuwe dingen ontdekken op Hapje-Tapje waaronder de EIT Food Innovation Booth. “De voedingssector verandert aan een razendsnel tempo. Van duurzamere technologieën en herbruikbare verpakkingen tot een milieuvriendelijker aanbod in de supermarkt van de toekomst: alles is in beweging. En dat is maar goed ook want onze planeet en onze gezondheid hebben die evolutie nodig. Omdat we de veranderingen niet altijd rechtstreeks voelen, brengt EIT Food tal van innovatieve startups en producten naar Hapje Tapje. Van vertical farming en produchten op basis van insecten tot herbruikbare verpakkingen en lifestyle apps…Je kan ook genieten van verrassende culinaire hapjes door chef Jelbrich Hendrickx in onze stand op de Grote Markt”, vertelt Catherine Breyssens, programme manager Business Creation bij EIT FOOD.