Producer en trompettist als enige Belg geselecteerd voor internationale DJ-wedstrijd: “Ik ben het levende bewijs dat dj’s wel een instrument kunnen spelen.”

In de dancewereld staat Blommaert vooral bekend onder het pseudoniem ‘Impact Mat’. “Als kleine snaak ging in naar de muziekacademie voor een opleiding trompet. De interesse voor dancemuziek ontstond in 2012, en mijn eerste dj-optreden gaf ik in het laatste jaar van de middelbare school.” Niet langer tevreden met andermans dansschijven te draaien, leerde Mateusz zichzelf de kunst van het producen aan, met behulp van YouTube. Het resulteerde met een eerste single in 2021. ‘Never Let Go’, een uitgave op Blanco Y Negro, het Spaanse label waar onder meer Dimitri Vegas en Like Like groot werden.

Trompet

Mateusz zelf omschrijft zijn muziek als dancepop. Denk Lost Frequencies, maar met een extra scheut energie. “Een typisch nummer heeft 120 beats per minuut, dubbel zo snel als het menselijke hart. Ik mik dus wel op de dansbenen.” Uniek aan de muziek van Impact Mat is het gebruik van de trompet. “Het is echt wel de bedoeling om dat instrument ook tijdens de sessies te betrekken. Ik neem ook vaak instrumenten op om die te gebruiken in de nummers. Ik ben het levende bewijs dat dj’s wel een instrument kunnen spelen,” lacht hij. “Producer zijn is trouwens veel meer dan aan wat knoppen draaien. Een goed muzikaal gehoor is onontbeerlijk.” Dat beaamt ook zijn vriendin Jolien (27), die zelf ook meester is in piccolo dwarsfluit. “Ik had voorspeld dat hij succesvol zou zijn met zijn muziek, en dat zeg ik niet zomaar.” Het was overigens Jolien die Mateusz ervan overtuigde zijn trompetgeluid te laten weerklinken bij de plaatselijke harmonie. “Dancemuziek vandaag verandert razendsnel. De sound klinkt stukken beter dan vroeger, maar het commerciële aspect eist te veel aandacht op. Een streepje trompet, een gitaarsolo: bij mij mag het gerust wat organischer.”

Leuvense dj als enige Belg geselecteerd voor NRJ-wedstrijd

Toffe bende

Hoewel de naam van de wedstrijd anders doet vermoeden gaat radiozender NRJ met de DJ-Contest op zoek naar veelbelovende jonge producers. Voorwaarde was dat kandidaten een zelfgemaakt nummer inzonden. Dat deed Matteusz met ‘Hugs and Fights’, met een vocale bijdrage van de Nederlander Stef Classens. “Ikzelf kan helaas niet zingen.” Een jury, waaronder de bekende producer Gabri Ponte, beraadslaagde zich over de meer dan 10.000 inzendingen, waaruit Mateusz als één van de tien besten werd geselecteerd. “Mensen hebben nog tot maandag middernacht om te stemmen op hun favoriet. Vrijdag weet ik of ik gewonnen heb.” Of Mateusz kans maakt in een wedstrijd van een Frans radiostation in een poule van vooral Franse kandidaten durft hij zelf moeilijk te zeggen, maar de prijzenpot blinkt als nooit tevoren: een release op het label Warner Music, en een jaar lang resident-dj bij de internationale zender. “Ik ben al blij dat ik het land mag vertegenwoordigen.”

Wat als? “Ik vind het moment heel doodeng,” geeft Jolien toe. De ambitie van Mateusz reikt alleszins buiten de landgrenzen. “Ik hoop dat Leuven te klein wordt. De grote festivals, dat is de ambitie. Maar de harmonie vaarwel zeggen? Dat is voorlopig niet aan de orde. Misschien moet ik heel die toffe bende maar eens betrekken bij de show. Dat zou zot zijn.”

Stemmen kan via de website van NRJ of sociale media.

