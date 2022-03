‘Probleemclub’ FC Machelen ook niet meer welkom in Wijgmaal: “Alle neuzen stonden binnen de minuut in dezelfde richting”

Leuven/MachelenHet schepencollege van Leuven heeft vrijdag beslist dat voetbalclub FC Machelen niet meer mag spelen op voetbalvelden in de stad. Die beslissing kwam er nadat de club, die in het Brusselse nergens meer welkom is na wangedrag, vorige week plots een ‘thuiswedstrijd’ op de terreinen van Olympia Wijgmaal speelde.

Leuvens sportschepen Johan Geleyns (CD&V) was afgelopen weekend op z’n zachtst gezegd ‘not amused’ toen hij vernam dat FC Machelen een wedstrijd gespeeld had in Wijgmaal. De vierdeprovincialer werd eind januari door het Machelse schepencollege van de Bosveldsite, waar de club die vorige zomer opgericht werd haar thuiswedstrijden speelde, gegooid na verschillende gevallen van agressie tijdens wedstrijden en problemen met het reserveringssysteem. Daardoor ging de club op zoek naar een nieuwe thuisbasis, maar die werd in het Brusselse niet gevonden. Onder meer de stad Vilvoorde weigerde FC Machelen op de terreinen van Sporting Tange te laten voetballen.

Geen overtredingen

En zo belandde de vierdeprovincialer vorig weekend plots in Wijgmaal. Volgens schepen Geleyns omdat men op de sportdienst de voorgeschiedenis van de club niet kende en omdat FC Machelen ook nog geen overtredingen begaan had in het Leuvense en daardoor het huishoudelijk reglement nog niet overtreden had. Hij liet wel meteen weten dat het schepencollege zich over nieuwe aanvragen zou buigen.

“En alle neuzen wezen binnen de minuut in dezelfde richting”, aldus de sportschepen vrijdag na het schepencollege. “We hadden ons oor deze week te luister gelegd bij de sportdienst van Machelen en daar gaf men ons voldoende argumenten om de club te verbieden om nog wedstrijden in Leuven te spelen. FC Machelen had gehoopt de resterende thuiswedstrijden in onze stad te kunnen afhaspelen, maar clubs met zo’n voorgeschiedenis hebben hier niets te zoeken.”

Politie

Zaterdagavond moet FC Machelen in principe een uitwedstrijd tegen Inkad Diegem spelen op de Bosveldsite in Machelen, maar daar is de club niet meer welkom. De gemeente bevestigde dat deze week nogmaals door het clubbestuur een aangetekende brief te bezorgen. Ook zullen er zaterdag twee ambtenaren van de gemeente aanwezig zijn om eventueel de toegang van de spelers tot de infrastructuur te ontzeggen en werd de politie gevraagd om een oogje in het zeil te houden.

