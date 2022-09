Prikkelarme dag op Leuven Kermis: “Microfoons zwijgen voor één avond”

Kermis is een feest maar er zijn ook mensen die er veel last van hebben. We hebben het dan niet over de omwonenden maar over mensen die overprikkeld geraken door de vele geluiden en lichteffecten. Om ook die mensen de kans te geven om van Leuven Kermis te genieten, organiseerde de stad Leuven een prikkelarme dag. Schepen van Evenementen Denise Vandevoort (Vooruit) is blij dat door de extra maatregelen iedereen naar Leuven Kermis kan komen. “Kermis betekent veel licht en geluid. Voor de meeste bezoekers hoort dat bij de charme van het gebeuren maar voor anderen voelt dit als een kwelling”, vertelt schepen Denise Vandevoort. “Daarom organiseert de stad nu al enkele jaren een prikkelarme kermisdag. Zo kan ook wie houdt van rust of moeite heeft om al deze indrukken te filteren, genieten van een leuk avondje. Tussen 16 en 19 uur wordt het geluid begrensd tot 50 decibels en dat is vergelijkbaar met achtergrondmuziek. Felle lichten worden dan weer gedimd en flikkerende lichten zelfs gedoofd. Ook de microfoons zwegen voor één avond zwijgen behalve om de start van een attractie aan te kondigen.” Ook schepen Lies Corneillie (Groen) is tevreden dat Leuven Kermis aandacht heeft voor alle mensen die houden van kermis maar er door omstandigheden niet altijd van kunnen genieten. “Bezoekers krijgen op de prikkelarme dag trouwens ook extra tijd om in en uit een attractie te stappen en snelle attracties zullen trager draaien”, klinkt het nog.