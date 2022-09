Prikkelarme dag op Leuven Kermis: “Concept ook uitrollen naar andere evenementen”

Gratis oordoppen

Er worden ook nog andere maatregelen genomen op de prikkelarme dag op Leuven Kermis. “Bezoekers krijgen extra tijd om in en uit een attractie te stappen en snelle attracties zullen trager draaien. We organiseren deze prikkelarme dag dan ook niet alleen voor kinderen of volwassenen met autisme of epilepsie maar voor iedereen die eens rustig de kermis wil bezoeken en minder prikkels wil ervaren. In ons streven naar een autismevriendelijke stad willen we dit concept de komende jaren ook uitrollen naar andere plekken en evenementen”, vult schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) nog aan. Nog dit: de stad Leuven deelt samen met CM op woensdagen, vrijdagen en tijdens de weekends gratis oordoppen uit op Leuven Kermis. In ruil voor een waarborg kan je ook oorkappen lenen.