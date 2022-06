Prestigieuze Kavliprijs astrofysica voor het eerst naar een Belg

Herent 70 jaar bewaarde Antoine (88) zijn zilveren zakhorloge zorgvuldig, maar nu verloor hij het tijdens een wandeling: “Kwaad op mezelf? Ik denk er nog wel eens aan. En aan Frans.”

Antoine Wuyts (88) is wereldberoemd in Herent. Zijn handgemaakte houten partituren, waaronder een serenade aan zijn in 2014 overleden vrouw Hilda, bezorgden hem een gastrol in het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’. Maar naast een heropflakkering van het orgelspel op late leeftijd houdt ook een dagelijkse wandeling in de buurt de kranige tachtiger op de been. Het was tijdens zo’n wandeling dat Antoine zijn zilveren zakhorloge, een cadeau van een oude buurman die hij verzorgde, verloor. “Het moet uit mijn zak gevallen zijn toen ik mijn zakdoek pakte."

30 mei