Postuum ereburgerschap voor Leuvense verzetsstrijdster Hortense Daman

Het gebeurt niet zo vaak dat de stad Leuven het ereburgerschap geeft aan inwoners die een bijzondere bijdrage hebben geleverd maar voor Hortense Daman wordt er graag een uitzondering gemaakt. Vanavond buigt de gemeenteraad zich over de heldendaden van de jonge verzetsstrijdster tijdens WOII en als het gaat zoals verwacht krijgt Hortense dan ook geheel terecht de felbegeerde titel, zij het dan postuum want ze overleed op 18 december 2006 op 80-jarige leeftijd. “Hortense Daman vertegenwoordigt als geen ander het geloof in de toekomst en een betere wereld”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “Ze was amper veertien jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de Duitsers in mei 1940 onze stad bombardeerden. Als verzetsstrijdster smokkelde ze berichten, wapens en springstof in de mand van haar fiets. Met haar jeugdige flair en onschuldige uitstraling kon ze zich uit hachelijke situaties redden en geheime boodschappen bezorgen. In 1944 werd ze samen met haar familie opgepakt door de Gestapo na verraad. Hortense en haar ouders overleefden de oorlog. De moed en het doorzettingsvermogen van Hortense en zoveel andere verzetslieden mogen we nooit vergeten. Het buurtcomité uit de Bierbeekstraat stelde het ereburgerschap voor zodat haar verhaal nooit vergeten wordt. Op zondag 4 september organiseert het buurtcomité ook de boekvoorstelling van ‘Hortense Daman, meisje in het verzet’ van Mark Bles, een heruitgave van het oorspronkelijke boek uit 1990. Dat boek vertelt het levensverhaal van Hortense Daman. In aanwezigheid van de zoon en dochter van Hortense Daman -die speciaal voor de gelegenheid uit Engeland komen- zal ik zondag het ereburgerschap postuum uitreiken na de goedkeuring van de gemeenteraad op maandagavond.” Wie meer wil weten over het bijzondere leven van Hortense Daman kan morgen bij HLN Leuven terecht want dan duiken we in haar wonderbaarlijke geschiedenis met een uitgebreid levensportret, inclusief oude foto’s.