PORTRET Peter Pauwels (64) is overleden...afscheid van een wereldverbeteraar maar vooral van een mooi mens: “Dakgeenklachtenhoor!”

Leuven/Vissenaken Afscheid van legendari­sche cafébaas Thierry De Quick (63): “Hij bracht peper en zout op de Oude Markt”

De voormalige Leuvense cafébaas Thierry ‘De Quick is niet meer. Op 63-jarige leeftijd werd ‘de Kwikke’ getroffen door een hersenbloeding die hem fataal is geworden. In de horeca en in zijn thuisdorp Vissenaken komt de plotse dood van de man die ooit een soort saloon runde in de Raadskelders onder het historische stadhuis in Leuven hard aan. “De Kwikke was eigenzinnig maar hij was ook een warm man en een gedreven pokerspeler”, aldus Erik De Rop van vzw Oude Markt.

12 april