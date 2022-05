PORTRET. Luc (67), legendarisch uitbater van Café Allee, overleden na strijd tegen ziekte: “Beetje nonchalant, maar hij wist verdomd goed waar hij mee bezig was”

Toen cafébaas Luc Vanbutsele in 1982 — de jaren ervoor leerde hij de stiel in Den Delper — de deur opende van café Allee op de Oude Markt had hij er geen benul van dat de zaak de komende decennia zou uitgroeien tot één van de sterkhouders van het Leuvense nachtleven. Dat is het café tot op vandaag nog steeds, al moest Luc Vanbutsele de rol de laatste jaren wel lossen door zijn ziekte. Je kon er altijd terecht voor de betere muziek, de eeuwige geur van sigaretten en goed getapte Stella Artois maar vooral voor vriendschap met de grote V. Helaas kwam voor café Allee tijdens de coronaperiode de dag die elk monument ooit te wachten staat: het einde. De ziekte van Luc Vabutsele was daar niet vreemd aan. Gelukkig kreeg de zaak een doorstart dankzij nieuwe uitbaters die naar waarde konden schatten wat Luc Vanbutsele uit de grond had gestampt in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Die doorstart krijgt de geestelijke vader van café Allee helaas niet want zopas overleed Luc Vanbutsele op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte die hij de laatste jaren van zijn leven moest meedragen. De dood van Luc Vanbutsele komt erg hard aan in Leuven, al komt zijn overlijden ook niet geheel onverwacht.