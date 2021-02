Politierechter legt geen straf op voor zeventiger die beste vriendin overrijdt: “De verantwoordelijkheid voor haar dood draagt ze voor haar leven mee”

De tragiek van het ongeval is ook de politierechtbank in Leuven niet ontgaan. C.D.S. (70) stierf 27 november 2019 toen ze wilde instappen bij haar vriendin G.V. op de middenberm aan de Parkpoort in Heverlee. Toen de auto begon te bollen, gaf V. gas bij in plaats van op de rem te staan. Doordat de K.I.A., met automatische versnellingsbak, nog in achteruit stond waren de gevolgen dramatisch. D.S. stierf ter plekke. Haar vriendin was compleet in shock toen de hulpdiensten arriveerden. De aanklager toonde zich vorige maand begripvol in haar vordering en eiste met drie maanden cel met uitstel en vier maanden rijverbod een eerder milde straf.