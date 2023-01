Politierechtbank houdt vier themazittingen voor bestuurders die betrapt werden met gsm achter het stuur in september

Bestuurders die hun gsm in de hand houden tijdens het rijden zorgen nog al te vaak voor vermijdbare ongevallen. Het Leuvense parket wilde daarom in september streng optreden tegen overtreders. Dat resulteert nu in vier themazittingen in de politierechtbank met telkens een zeventigtal nieuwe zaken. Volgens de wet mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.