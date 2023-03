Politie vindt zes gestolen fietsen terug en zoekt eigenaars

Dinsdag kwam een slachtoffer van fietsdiefstal aangifte doen bij de Leuvense politie op het wijkcommissariaat in Leuven. Ze had opgemerkt dat haar gestolen fiets te koop werd aangeboden op een tweedehandssite. De wijkinspecteur verwittigde onmiddellijk de collega’s van het fenomeenteam. “Zij konden na wat opzoekingen de identiteit van de verdachte achterhalen en konden in totaal zes gestolen fietsen aantreffen die gestald stonden in een fietsenstalling in het centrum van Leuven, vlakbij de woning van de verdachte. De fietsen werden meegenomen naar het politiecommissariaat. Het verdere onderzoek loopt nog”, klinkt het bij de politie.