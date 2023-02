Politie vat drie winkeldieven in Diestsestraat: vrouw vindt gestolen AirPods terug dankzij applicatie

Zaterdag 25 februari omstreeks 11u38 worden inspecteurs van de Leuvense politie aangesproken door een winkelbediende van kledingzaak State of Art. Deze deelt mee dat een paar minuten eerder drie personen de winkel wilden verlaten met kleding, zonder deze te betalen. Zij werden hierop aangesproken, gaven de kleding terug en verlieten de winkel. Er wordt een beschrijving van de drie personen gegeven, die even later door de politie kunnen aangetroffen worden in de Diestsestraat. De mannen worden herkend door de winkelbediende van State of Art.

“Het betreft drie mannen van 18, 24 en 37 jaar oud, zonder gekende woon- of verblijfplaats in ons land", stelt het parket van Leuven. “In de rugzak van een van de verdachten wordt een aantal truien met hierin een etiket van ‘Jules’ aangetroffen alsook airpods. Een andere verdachte is in het bezit van een nieuwe rugzak. De verdachten kunnen geen betalingsbewijzen voorleggen van de goederen en uit navraag bij de winkel Jules blijken de truien inderdaad uit deze winkel afkomstig te zijn. De winkelbediende had even voordien de gescheurde etiketten van de desbetreffende truien in de winkel gevonden. De drie verdachten worden gearresteerd en op het politiecommissariaat krijgen verbalisanten telefoon van een 24-jarige vrouw uit Nijvel, die meldt dat haar airpods op 23 februari in Brussel werden gestolen. Volgens de applicatie ‘find my Iphone’ zouden deze zich op dat ogenblik bevinden op het politiecommissariaat te Leuven.”