Politie van Leuven rolt internationale bende sigarettensmokkelaars op: “In het najaar van 2020 verantwoordelijk voor 18 miljoen euro aan namaaksigaretten”

LeuvenEen internationaal onderzoek, gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven, heeft een criminele organisatie in beeld gebracht die namaaksigaretten smokkelde over heel West-Europa. De politie- en douanediensten zijn op 4 en 5 mei binnengevallen op 17 locaties in België, 10 in Frankrijk en 1 in Nederland. Er werden er 11 verdachten gearresteerd en op locaties in Lubbeek, Wemmel en Brussel, verborgen in woningen in totaal meer dan 1 miljoen Euro aangetroffen.