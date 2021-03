Politie sluit stadspark opnieuw af wegens te veel volk: “We spreken ze aan om op te splitsen, maar zodra we onze rug draaien, zitten ze opnieuw samen”

Exact dezelfde situatie als gisterennamiddag in Leuven. Verschillende groepjes jongeren zitten opnieuw te dicht bij elkaar in het stadspark, soms wel met z'n tienen. De politie besliste omstreeks 16.30 uur om alle bezoekers aan de verschillende ingangen te weigeren. Het park werd niet ontruimd, maar de capaciteit was voor de derde keer op rij bereikt. “Jongeren die met meer dan vier samenzitten, spreken we aan om zich op te splitsen of naar andere parken te verhuizen. Maar het heeft weinig zin. Zodra we onze rug draaien, zitten ze terug samen", zegt een politie-agent ter plaatse. De poorten sluiten, lijkt dus de enige oplossing om chaos te vermijden.