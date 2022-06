Politie schrijft meer dan honderd processen-verbaal uit tijdens weekendcontroles

Dat was onder meer het geval voor een dertiger uit Leuven die in de Kardinaalstraat aan de kant werd gezet omdat hij rondreed zonder licht. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Ook twee andere bestuurders hadden een glas te veel op. In totaal moesten 138 chauffeurs een alcoholtest afleggen. Vier motorrijders die rondreden zonder de verplichte beschermingskledij, kregen eveneens een boete. Vier bestuurders verplaatsten zich in een auto met een vervallen technische keuring en werden ook bekeurd.

Het anoniem flitsvoertuig controleerde ondertussen op snelheid. Op de Aarschotsesteenweg werden in een zone 50, 373 automobilisten gecontroleerd, waarvan er 21 te snel reden. De hoogste genoteerde snelheid was daar 70 kilometer per uur. In de Donkerstraat, waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt, werden 375 auto’s gecontroleerd waarvan er 23 te snel reden. De snelste chauffeur haalde daar 91 km/uur. In de Brouwersstraat en de Andreas Vesaliustraat, waar max 30 kilometer per uur mag gereden worden, werden 245 auto’s gecontroleerd. Daarvan reden er 26 te snel, allemaal in de Brouwersstraat. De hoogste snelheid bedroeg er 52 kilometer per uur.