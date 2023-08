Politie probeert vergeefs loslopende ree in park in Leuven te vangen

Oppositie­par­tij N-VA vraagt overleg met lokale imkers over Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is ook bij ons aan een stevige opmars bezig en vormt een steeds groter probleem voor mens en dier. Volgens oppositiepartij is het moment gekomen om ook in Leuven actie te ondernemen: “Hoe sneller we de strijd aangaan, hoe meer kans we hebben om te slagen”, klinkt het.