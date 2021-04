Politie neemt Walter ‘Pico’ Michiels mee voor verhoor na nipt vermeden bosbrand in… Verbrandenbos

Leuven N-VA vindt publicatie ‘Wij zijn Leuven’ niet politiek neutraal. Burgemees­ter Ridouani (Vooruit) reageert: “Ze zoeken spijkers op laag water”

11:46 Politieke hommeles over stadspublicatie ‘Wij zijn Leuven, Europese innovatieve hoofdstad’. Volgens oppositiepartij N-VA is die publicatie niet politiek neutraal. “De burgemeester zet zichzelf op twee bladzijden in de kijker. Dat is politieke propaganda”, klinkt het. De Leuvense burgemeester ziet het anders: “Ik mag toch toelichten waarom Leuven 1 miljoen euro heeft gewonnen?”