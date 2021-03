Politie Leuven reageert op aantijgingen van politiegeweld op sociale media

De feiten ‘speelden zich af’ op zaterdag 27 maart. Het verhaal op sociale media werd gepubliceerd in samenspraak met Morine, die momenteel in het ziekenhuis ligt. “Morine was alleen op haar kot aan het genieten van een glaasje wijn en muziek”, klinkt het verhaal op sociale media. “Toch viel de politie agressief binnen op haar kot. Ze riepen dat ze mee moest omdat wat zij deed ‘openbare dronkenschap’ was. Morine zat, zoals eerder vermeld, helemaal alleen in haar kot. Ze luisterde muziek die ze afspeelde op haar laptop en dronk wat alcohol, binnen, in haar eigen kot, haar eigen domein. Wat later sloeg een agent haar extreem hard op haar gezicht / hoofd. Ze hield een fractuur over aan haar oog en kaak. Nadat ze haar uren in een cel opsloten, hebben de agenten Morine gedropt op straat. Met al haar bulten en wondes.”

“Morine wist niet wat doen, want bij wie ga je uithuilen en klagen als degenen die je hebben aangevallen degenen zijn waar je normaal naartoe moet gaan rennen in noodsituaties als deze? Ze liep al huilend richting haar kot, tot een koppel haar tegenhield om te vragen wat er aan de hand was en of ze hulp nodig had. Ze legde de situatie uit en het koppel raadde haar aan om eerst langs het ziekenhuis te gaan, erg toegetakeld dus. De dokters en verpleegkundigen zagen meteen dat dit kwam door slagen. Zij belden het politiekantoor nadat ze Morine haar verhaal hadden gehoord en de politie claimde dat Morine ‘’gewoon tegen de deur was gelopen’’. Dit was duidelijk niet het geval, dat zag de dokter zelf ook. Ze raadden Morine in het ziekenhuis aan om een klacht in te dienen en dus heeft ze de documenten ingevuld die daarvoor nodig waren. Morine is getraumatiseerd en getekend voor het leven. Dit kan niet meer door de beugel. Dit is niet normaal en is simpelweg onaanvaardbaar.”

Reactie politie

Het bovenstaande verhaal dat de ronde doet op sociale media, blijkt echter niet helemaal te kloppen. Politiewoordvoerder Marc Vranckx reageert. “Zaterdagnamiddag omstreeks 16.30 uur kreeg de politie telefonisch melding van een dame die een kamer verhuurt aan een 26-jarige vrouw. De eigenares maakte zich zorgen over haar huurster: de kamerdeur stond open, de vloer was bevuild en er waren bloedvlekken te zien. De patrouille die ter plaatse ging, trof de huurster aan. De vrouw was duidelijk onder invloed en onsamenhangend. In de kamer werden ook voorwerpen aangetroffen die wijzen op drugsgebruik. De dame werd voor haar eigen veiligheid overgebracht naar het politiecommissariaat. Dat verliep zonder problemen.”

“Op het commissariaat deelde de wachtleider haar mee dat ze voor haar eigen veiligheid enkele uren in de politiecel moest blijven”, vervolgt Vranckx. “Als reactie hierop liet de vrouw zich op de grond vallen. Wanneer de politiemensen haar wilden rechttrekken, verzette ze zich hevig. Ze stampte, sloeg met de vuisten in het rond en beet agenten. Toen de agenten zich wilden lostrekken, is er een handengemeen geweest. Er werd onmiddellijk medische bijstand gevraagd. Een ziekenwagen en arts kwamen meteen ter plaatse. De arts onderzocht de dame en verzorgde de bijtwonde van de agent. De arts verklaarde dat de vrouw mocht opgesloten worden. Na ontnuchtering heeft ze het commissariaat verlaten.”

“De dag nadien heeft de vriend van de vrouw in het politiecommissariaat alle gegevens van de dienst Interne controle van de politie Leuven ontvangen om een klacht in te dienen. Politie Leuven zal in alle transparantie meewerken aan het onderzoek.”