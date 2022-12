Politie Leuven bereidt zich voor op oudejaarsavond: “Vuurwerk blijft verboden en gevaarlijk”

Een avondklok tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends, elk huishouden mag één knuffelcontact uitnodigen en je mag maximaal met vier personen samenkomen. Alle horecazaken zijn volledig gesloten. Geen zorgen, we spreken gelukkig van oudejaarsavond 2020. Vorig jaar mochten we de jaarovergang al een pak uitbundiger vieren, maar dan wel thuis. Weet u nog de enkele horecazaken die open waren en om 23u al aftelden naar nieuwjaar, omdat ze toen nog een sluitingsuur hadden? Daar is dit jaar geen sprake meer van. Coronamaatregelen zijn voorlopig niet meer aan de orde en op de Oude Markt in Leuven worden duizenden bezoekers verwacht die al feestend 2023 ingaan. De politie heeft zich in samenwerking met Stad Leuven en vzw Oude Markt dan ook grondig voorbereid.

Voorbereidingen

“Net als bij alle grote evenementen op ons grondgebied zijn we ook zeer goed voorbereid voor de overgang van oud naar nieuw op zaterdagavond", vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Daarvoor werken we nauw samen met stad Leuven en vzw Oude Markt. We hebben tal van extra politiepatrouilles op de baan en extra ordediensten in het stadscentrum voor wanneer er afgeteld wordt naar middernacht. We zullen zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld en ook de hele avond en nacht alcoholcontroles uitvoeren.” Op tijd afzakken naar de Oude Markt is de boodschap want de politie zal het plein ook afsluiten als de maximumcapaciteit is bereikt. “Dit houden we nauwlettend in de gaten. Wanneer het te druk wordt zal het plein worden afgezet met nadarhekken.”