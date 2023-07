Politie kan loslopend schaap na enkele dagen vangen

Ontdek de zoo van de toekomst: GAIA komt op 28 juli naar Leuven met een 3D-bril

Deze zomer komt GAIA naar je toe met een ludieke campagne die het houden van dieren in gevangenschap in vraag stelt. “Waarom naar de zoo gaan om dieren te zien in gevangenschap als je ze ook kan bewonderen in hun natuurlijke omgeving?”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.