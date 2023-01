Politie kan bestuurder onder invloed klemrijden na vluchtmisdrijf

Leuven Duo riskeert celstraf voor inbraak en overval, maar heeft opvallend excuus: “Hij had toen geen sik” en “ik was niet in zijn buurt”

Het openbaar ministerie heeft twee jaar cel en 1.600 euro boete gevorderd voor een duo dat zich in september schuldig zou gemaakt hebben aan een inbraak en een overval in Leuven. Eén van de twee staat bij de politie bekend onder meer dan tien schuilnamen. Beiden verblijven illegaal in het land.

20 januari